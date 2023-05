Tumore, Michela Murgia rasa i capelli via social: il video è commovente

Più di tutti Michela Murgia sta raccontando via social gli ultimi mesi di vita. Nell'epoca in cui la malattia non è più un tabù bensì qualcosa da normalizzare in modo inclusivo, la scrittrice sta mostrando i suoi ultimi mesi di lotta al cancro tra interviste in cui parla a cuore aperto della morte e post in cui racconta gli ultimi sogni realizzati. E l'ultimo non è da meno: nella clip condivisa sul suo account nel pomeriggio di oggi, Murgia taglia i capelli di fronte al suo mezzo milione di follower.

Murgia - malata di un tumore al rene che ha poi avuto sviluppo con metastasi al polmone, alle ossa e al cervello - si piazza una telecamera davanti, si punta una luce e lascia che i suoi amici più cari, quelli che le ha definito "la mia famiglia queer", le rasano la testa. A momenti di tensione, in cui la 50enne fatica visibilmente ad elaborare quanto sta accadendo, si alternano sorrisi. "Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo", si legge nella didascalia. "Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di “Tre ciotole”. Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?". Ieri l'annuncio: "Mi restano mesi di vita, dal quarto stadio non si torna indietro".