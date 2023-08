I figli e il marito di Michela Murgia: "L'ultimo bacio di Roberto Saviano durante la veglia e il gesto della giacca"

"Sono le parole più difficili della mia vita" ha detto Roberto Saviano iniziando il suo emozionante discorso in ricordo di Michela Murgia durante i funerali di sabato 12 agosto. Parole commosse quelle lette in chiesa dallo scrittore che della sua collega era prima di tutto amico, fratello, una presenza certa che è rimasta al suo fianco fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo istante. E di come l'affetto incondizionato di Saviano sia stato manifestato fino a pochi secondi prima che Michela Murgia morisse è raccontato oggi dai figli Alessandro Giammei, Francesco Leone, Raphael Luis Truchet, Riccardo Turrisi e dal marito Lorenzo Terenzi, autori di uno scritto pubblicato dal Corriere per dirsi "offesi a morte da chi, invece di ricevere il discorso di Roberto come il dono lucido, intelligente, sincero e necessario che è, sta cercando di gettarvi un’ombra estranea con metodi e retoriche fasciste".

"L'ultimo bacio chiesto a Roberto da Michela"

"Roberto Saviano ha accudito Michela Murgia nelle ultime, difficilissime ore della sua vita con la devozione, il coraggio e la generosità di un fratello" esordiscono i figli e il marito nell'articolo che racconta le ultime ore di vita della scrittrice e intellettuale e, soprattutto, il ruolo di Roberto Saviano e il legame speciale che li univa. Tra i gesti indimenticabili dello scrittore quello della giacca tenuta sempre, fino all'ultimo, durante la cerimonia funebre ma non solo. "Lo ha fatto con un rispetto e una dignità tali che al suo capezzale, al cospetto della malattia e della morte, nel riscaldamento globale che incendia quest'estate infernale, non si è mai tolto la giacca", hanno proseguito, "Non si è tolto quella giacca durante la straziante veglia in casa, né durante il lungo e caldissimo giorno del funerale. In un dolore che ha scomposto chiunque, anche chi non aveva mai incontrato Michela, Roberto non ha trasgredito a questa regola di rispetto e umiltà d'altri tempi".

Per volere della stessa Michela Murgia, Roberto Saviano era presente fisicamente nelle ultime ore della sua vita: "È lui che le ha tenuto il telefono vicino alla bocca perché potesse sussurrare, in sardo, le ultime parole alla sua famiglia di origine a Cabras. È lui che ha carezzato e vegliato Michela quando molti suoi familiari d'anima, come chi scrive queste righe a nome di tutt? , erano su aerei, treni, automobili, addirittura aliscafi per tornare da lei. È a lui che Michela ha chiesto un ultimo bacio di conforto: il bacio che tutte e tutti speravamo di darle, e che lui per ognuno le ha trasmesso, come un farmaco. L'ultimo possibile farmaco. Il più benefico".

"Che Roberto Saviano per Michela fosse più di un amico, più di un compagno di lotte e di un’ispirazione letteraria, più di un fratello, non c'è bisogno di dirlo noi", proseguono ancora i parenti di Michela, profondamente grati per le parole pronunciate al suo funerale da lui che "ha esaudito un desiderio fortissimo di Michela, addirittura un mandato. Che lo ha fatto dunque per generosità, per rispetto di una volontà, a spese della sua fatica emotiva e fisica in un frangente devastante. E che lo ha fatto con le parole esatte che Michela Murgia avrebbe scritto se, come certo avrebbe desiderato, avesse potuto pronunciare lei stessa un discorso al proprio funerale". Ineccettabili, dunque, sono ritenuti gli attacchi rivolti allo scrittore: "Siamo offesi a morte da chi, invece di ricevere il discorso di Roberto come il dono lucido, intelligente, sincero e necessario che è, sta cercando di gettarvi un'ombra estranea con metodi e retoriche fasciste" - hanno affermato - "Anche solo pensare, malignamente, che Roberto Saviano abbia tenuto un suo «comizio» al funerale, è irricevibile. La buona creanza vorrebbe che si ignorassero simili interessate, volgari infamie all’indomani di una liturgia e di un commiato miracolosamente specchiati, corrispondenti allo spirito e alla volontà di una donna che ci è stata madre, sorella e sposa, una che gesti (non comizi) orgogliosamente politici li desiderava per il suo funerale e continua a sollecitarli con la memoria imperitura. Tuttavia Michela impone, col suo esempio, di anteporre la verità e l'amore alla buona creanza. E dunque desideriamo stabilire alcune cose vere, anche quelle che con eleganza sarebbe stato bello tacere".