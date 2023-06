Michela Murgia, prove "tecniche" delle nozze: la foto e l'indizio sull'abito da sposa

Michela Murgia con Lorenzo Terenzi, il suo futuro marito, Chiara Tagliaferri, sua grande amica, e Maria Luisa Frisa (critica del costume, direttrice della rivista di moda e cultura Dune e rettrice del corso di studio in Design della moda presso lo IUAV di Venezia) in un atelier di moda. Frisa, autorità sulla storia e la teoria della moda, probabilmente offrirà la sua conoscenza ed esperienza per consigliare Murgia e Terenzi sugli abiti da indossare in occasione del loro matrimonio.

A dare questo indizio è stata proprio la scrittrice che su Instagram ha condiviso lo scatto che li ritrae insieme e sorridenti con tanto di spiegazione: "Prove tecniche di intenzioni nuziali". Tra i vari tag anche quello di Maria Grazia Chiuri ovvero la direttrice creativa di Dior, questo ulteriore indizio lascia intendere che la coppia, o forse solo uno dei due, vestirà un abito della maison. Nessuna anticipazione però è stata data, non si intravede neanche una piccola parte delle scelte stilistiche dei futuri marito e moglie, ma ciò che dalla foto è ben comprensibile è che la tradizione del "non vedere l'abito prima della cerimonia" non verrà rispettata infatti, probabilmente, Michela e Lorenzo si consiglieranno su cosa indossare.

Sul matrimonio non si hanno molte informazioni solo che sicuramente sarà presente tutta la famiglia queer di Murgia.

Michela Murgia si sposa: chi è il futuro marito Lorenzo

"Mi sposo - annunciò Murgia nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui per la prima volta parlò del tumore al quarto stadio e della morte -. Lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni, ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono".

Lorenzo Terenzi è attore e regista, ma anche musicista e autore. È nato a Firenze nel 1988. Michela Murgia lo ha conosciuto nel 2017 in occasione dello spettacolo teatrale "Quasi grazia", in cui lui era assistente alla regia mentre lei interpretava la protagonista, Grazia Deledda.