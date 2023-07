Michela Murgia: "La nostra famiglia sembra un'utopia, ma sono vent'anni che funziona"

Continua il racconto di Michela Murgia sulla sua famiglia queer. Su Instagram, proprio come aveva annunciato, sta raccontando "tutto come scelta politica" e gli ultimi due post riguardano il modo in cui ha scelto di parlare della malattia e della sua famiglia, in particolare dei suoi figli.

In particolare Mugia ha spiegato di aver riflettuto sulla "reazione che molte persone con famiglie standard hanno quando sentono parlare di queer family: 'ma perché dovete denigrare le famiglie degli altri? Pure la nostra è felice!'. È un terribile cortocircuito il fatto che chi detiene il copyright della normalità familiare percepisca come aggressivi modelli di relazione che per la legge nemmeno esistono e mai si sono sognati di discutere la legittimità degli affetti altrui".

"Nelle ore a venire - aveva annunciato e come sta facendo - scriverò ancora su questo, cioè sulla paura di essere giudicat3 pur godendo il privilegio, e lo farò cercando di partire dalla nostra esperienza familiare, in questi giorni particolarmente forte".

Poi ha voluto fare un'osservazione: "Non ho mai chiesto alcun silenzio, anzi ho dichiarato che avrei raccontato tutto come scelta politica. Quello che non voglio fare è parlare coi giornalisti, una specie professionale particolarmente portata al fraintendimento, specie quando c’è da fare il titolo acchiappaclick. Lo faranno lo stesso, certo, ma se tanto lo fanno comunque, è giusto che almeno chi mi segue sappia che le uniche informazioni attendibili sono qui, non su un giornale". E poi infine un messaggio diretto alla madre: "Mamma, vale anche per te, non andare in panico perché hai letto su Dagospia che sto morendo non lo guardare proprio, guarda 'oltre'".

L'anello di famiglia

Michela ha condiviso una foto che ritrae la mano di uno dei suoi figli, in primo piano due anelli: una fede e l'altro uno chevalier con sopra una raganella che simboleggia la sua famiglia, lo porta al mignolo e specifica "Lo possediamo tutt3. È il nostro anello familiare".

Non è un caso che sia stata scelta la rana come simbolo di famiglia: "La rana è un animale transizionale, che nella sua vita cambia stato molte volte, da uovo a girino per svariati stadi prima di raggiungere la maturità, ed esiste dentro a un continuo processo di mutamento. È anfibia, ama habitat differenti e li frequenta senza appartenere necessariamente solo a uno. Salta volentieri. Nuota. Cammina. Canta. In certe varianti può cambiare colore per mimetizzarsi, perché ci sono circostanze in cui non essere vist? può essere l’unica cosa che ti salva la vita".

"L’anello con la rana incarna una sola promessa: cambieremo insieme, liber3. Non ci siamo scambiat3 questo oggetto, nessun3 ha vincolato gl3 altr3 e non è un anello matrimoniale collettivo, la scimmiottatura dell’altro cerchio. Eppure per noi è un segno di appartenenza altrettanto potente: su quel dito piccolo abitano insieme sia la nostra capacità di 'restare' affidabili a vicenda che il muscolo del salto, il potenziale interiore di guardare oltre e, se necessario, anche essere altro. Sembra utopia, ma sono vent’anni che per noi tutto questo funziona", ha concluso Murgia.