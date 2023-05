Chi è Lorenzo Terenzi, marito di Michela Murgia (e da chi è composta la sua famiglia queer)

Non ha mai creduto nel concetto di coppia Michela Murgia, come ha spiegato nell'intervista al Corriere di pochi giorni fa, dove ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio che probabilmente le permetterà di vivere ancora pochi mesi. Eppure ha deciso di sposarsi: "Lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni - ha spiegato - ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono".

L'amore, dunque, muove la sua vita. Quattro "figli d'anima" e altre persone a cui è profondamente legata, che sono la sua "queer family" e per cui ha comprato una casa a Roma dove stare tutti insieme. Partiamo dal futuro marito, con cui convolerà a nozze a breve: Lorenzo Terenzi.

Chi è Lorenzo Terenzi, futuro marito di Michela Murgia

Lorenzo Terenzi è un attore e regista, ma anche musicista e autore. Nato a Firenze nel 1988, ha conosciuto Michela Murgia nel 2017 grazie allo spettacolo teatrale "Quasi grazia", in cui era assistente alla regia mentre la scrittrice interpretava la protagonista, Grazia Deledda. A teatro ha recitato in diverse pièce, da "I giganti della montagna" a "Il sogno di un uomo ridicolo", ma anche "Sei personaggi in cerca d'autore" e "Vita di Galileo". Ha preso parte ai film "Mi fanno male i capelli" e "Ho bisogno di te", per il grande schermo, ma diversi sono stati anche i ruoli per la tv.

Chi fa parte della famiglia queer di Michela Murgia

"Sposo un uomo ma poteva essere anche una donna" ha fatto sapere Michela Murgia. E tante sono le donne della sua vita, che fanno parte di questa famiglia allargata di cui va fiera. Tra loro l'avvocata Cathy La Torre, il cantante lirico Francesco Leone, l'attivista Michele Anghileri e le scrittrici Chiara Valerio e Chiara Tagliaferri. Michela Murgia ha anche un rapporto molto intenso con Roberto Saviano, che dopo la rivelazione della scrittrice sulla malattia ha dichiarato: "Comunica la malattia per parlare delle scelte di una vita. Frega il cancro usandolo come atto politico. Perché lei non si è mai accontentata di fare la scrittrice che rincorre il successo e i premi. Lei ha sfidato l'odio e la violenza dei populisti esponendo il suo corpo sempre. Io e lei ci siamo trovati proprio su questa linea di vita. Che, contrariamente a quello che dice chi ci odia, non porta soldi o copie ma solo guai. Ma da questi guai abbiamo tratto l'energia allegra della nostra amicizia".

