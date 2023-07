Michela Murgia, le foto del matrimonio queer: tutti vestiti di bianco e con il loro anello del "cambiamento"

Michela Murgia si è sposata indossando un abito di Dior, realizzato per lei da Maria Grazia Chiuri. Che la scelta ricadesse sulla maison francese non era più una sorpresa, ma comunque Murgia e Chiuri sono riuscite a sorprendere: perché a sposarsi non erano solo Michela e Lorenzo Terenzi, ma tutta la loro famiglia queer e quindi non sono stati realizzati solo gli abiti per i due sposi canonici, ma per tutti i componenti della queer family.

A raccontare di come i due mondi si sono uniti è stata proprio la scrittrice su Instagram dove ha mostrato i bozzetti dei modelli che Chiuri, la quale aveva perfettamente compreso il desiderio di Michela, aveva realizzato per loro: capi tutti bianchi, intercambiabili che sarebbero poi stati realizzati su misura in base alle scelte di ognuno dei componenti della famiglia. Per Michela però un abito con ricamato in rosso "God save the Queer". La collezione ha il suo nome "Progetto speciale per Michela Murgia".

Il rito civile, che ha unito Lorenzo e Michela, si è svolto nella nuova casa della scrittrice a causa delle sue condizioni di salute. Su Instagram ha anche condiviso il video in cui spiega perché per loro quel momento non è stato una festa: "Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato - ha spiegato la scrittrice -, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un'esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo". Ma la festa poi è arrivata.

La festa del matrimonio e gli anelli uguali per tutti

Nel giardino della loro casa (Michela su Instagram ha mostrato i momenti del trasloco e anche del montaggio di alcuni mobili) la famiglia ha celebrato l'unione di Lorenzo e Michela, ma soprattutto l'unione d'amore che li lega da oltre vent'anni.

I presenti, tra cui ovviamente Chiara Valerio, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Teresa Ciabatti, Chiara Tagliaferri e Paolo Repetti, erano tutti vestiti di bianco e come mostrano le foto che Murgia ha condiviso su Instagram non sono mancati i momenti di divertimento, di svago e di amore. Non c'è un solo sposo o una sola sposa, sono tutti legati da un rapporto sentimentale, e che vorrebbe diventare modello, che va al di là dei costrutti sociali come dimostrano fisicamente gli anelli che ognuno di loro indossa: bianchi e con sopra una rana. La rana, non è stata scelta a caso, spiega Murgia: "È un animale transizionale, che nella sua vita cambia stato molte volte, da uovo a girino per svariati stadi prima di raggiungere la maturità, ed esiste dentro a un continuo processo di mutamento. È anfibia, ama habitat differenti e li frequenta senza appartenere necessariamente solo a uno. Salta volentieri. Nuota. Cammina. Canta. In certe varianti può cambiare colore per mimetizzarsi, perché ci sono circostanze in cui non essere vist? può essere l’unica cosa che ti salva la vita. L’anello con la rana incarna una sola promessa: cambieremo insieme, liber3".