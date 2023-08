Michela Murgia circondata dalla famiglia: "Svegliarsi alle 23 sotto morfina e sentirli di là felici"

Sono giorni difficili per Michela Murgia, molto provata dalla malattia. La settimana scorsa la scrittrice era stata ricoverata e aveva pubblicato una foto proprio dall'ospedale, spiegando: "Vado un po' più spesso in ospedale, a volte all'improvviso perché il corpo sorprende e ieri mi mancava il respiro a causa del troppo liquido negli anfratti dei tessuti. La risposta che vorrei dare a chi mi chiede continuamente come sto, che era quella che dava Cesare de Michelis: posso stare meglio, ma non posso più stare 'bene'. 'Meglio' è comunque preferibile a male, quindi godetene con me".

E lei ne sta godendo davvero - nonostante il tumore al quarto stadio e le cure la rendano sempre più debole - grazie alla sua famiglia queer. Accanto a lei in questi giorni, a casa, ci sono il marito Lorenzo Terenzi - che ha sposato civilmente a luglio - e i due "figli dell'anima" Raphael e Riccardo. La loro vicinanza, ma soprattutto la loro allegria, sono un'ottima medicina per Michela Murgia, che ieri sera ha condiviso nelle storie Instagram alcuni momenti in casa: "Svegliarsi alle 23 sotto morfina perché sul fuoco sfrigola il guanciale di una carbonara - ha scritto - Non la mangio, ma saperli di là felici che cucinano cose luride mi riempie di gioia indicibile".

La scrittrice e attivista è circondata dagli affetti più cari in questi giorni complicati, in cui è a letto, e non perde la sua verve e il suo entusiasmo nei confronti della vita. Tutto grazie all'amore che la sta travolgendo.