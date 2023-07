Michela Murgia si è sposata in articulo mortis: "Ormai ogni giorno una complicazione fisica"

Michela Murgia ha sposato Lorenzo Terenzi. Come aveva annunciato lo scorso maggio, lo stesso giorno in cui ha fatto sapere di avere un tumore al quarto stadio, quella del matrimonio è stata una scelta obbligata perché "lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni", aveva spiegato.

Il rito civile si è svolto qualche giorno fa, a casa della scrittrice, a causa delle sue condizioni di salute. Su Instagram il video e le sue parole: "Qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo sposat3 civilmente. Lo abbiamo fatto 'in articulo mortis' perché ogni giorno c'è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall'ospedale e ormai non diamo più niente per scontato". Il matrimonio in articulo mortis si celebra quando uno dei due coniugi è in pericolo di morte.

Michela Murgia spiega che per loro non è una festa: "Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un'esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo. Niente auguri, quindi, perché il rito che avremmo voluto ancora non esiste. Ma esisterà e vogliamo contribuire a farlo nascere". A breve, infatti, ci sarà un altro matrimonio. Simbolico per la legge italiana, ma pieno si significato per loro e per tutta la queer family della scrittrice: "Tra qualche giorno nel giardino della casa ancora in trasloco daremo vita alla nostra idea di celebrazione della famiglia queer. Le nostre promesse non saranno quelle che siamo stat3 costrett3 a fare l'altro giorno. Vogliamo condividerlo a modo nostro e lo faremo da questo profilo, senza giornalist3 o media vari. Il nostro vissuto personale, come quello di tutt3, oggi è più politico che mai e se potessi lasciare un'eredità simbolica - conclude - vorrei fosse questa: un altro modello di relazione, uno in più per chi nella vita ha dovuto combattere sentendosi sempre qualcosa in meno".

Chi è Lorenzo Terenzi, marito di Michela Murgia

Lorenzo Terenzi è un attore e regista, ma anche musicista e autore. Nato a Firenze nel 1988, ha conosciuto Michela Murgia nel 2017 grazie allo spettacolo teatrale "Quasi grazia", in cui era assistente alla regia mentre la scrittrice interpretava la protagonista, Grazia Deledda. A teatro ha recitato in diverse pièce, da "I giganti della montagna" a "Il sogno di un uomo ridicolo", ma anche "Sei personaggi in cerca d'autore" e "Vita di Galileo". Ha preso parte al filma "Ho bisogno di te", per il grande schermo, ma diversi sono stati anche i ruoli per la tv.