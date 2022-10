Michela Quattrociocche, due anni fa la separazione da Aquilani: "Non credevo potessi innamorarmi velocemente di un altro"

Nel 2020 la fine del matrimonio con Alberto Aquilani - da cui ha avuto le due figlie, Aurora e Diamante, di 11 e 8 anni -, meno di un anno dopo un nuovo amore. Una storia travolgente che Michela Quattrociocche non aveva minimamente messo in conto, come racconta sulle pagine di Chi: "Tutto avrei immaginato tranne che, dopo la separazione, il mio cuore sarebbe tornato a battere così velocemente".

Giovanni Naldi, il suo compagno, lo ha conosciuto in palestra: "Abbiamo iniziato a parlare, scherzare e, da subito, mi ha fatto capire che non era come tutti gli altri. Pensi che lo trovavo così simpatico che volevo farlo conoscere a un'amica single". Alla fine, invece, ha ceduto: "E' un ragazzo pieno di valori e del quale mi fido ciecamente - spiega - E io la fiducia non la do a nessuno". Un amore che va a gonfie vele, ma per il momento niente fiori d'arancio. Un figlio? "Prima mi sposerei - risponde - ma è troppo presto. Un domani, chissà".

La separazione da Aquilani

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si sono separati nel 2020 dopo 8 anni di matrimonio. La decisione è stata condivisa ma difficile per entrambi. Per prima cosa lo hanno comunicato alle figlie: "A cena e nella maniera più semplice - ricorda l'attrice - C'è da dire che loro, a differenza di altri, sono state avvantaggiate perché il papà, per via del lavoro, era spesso fuori. Quindi la gestione del trauma è stata senza dubbio meno d'impatto". I rapporti tra loro sono sempre stati buoni: "Abbiamo sempre messo la serenità delle figlie prima di ogni cosa. Siamo amici. Ci aiutiamo e supportiamo. Non siamo una di quelle ex coppie che si fa dispetti, ripicche o sgambetti. Devo dire che siamo stati entrambi fortunati". A unirli saranno sempre le loro bambine: "Aurora e Diamante. La prima è pacata, dolce, sensibile - racconta Michela Quattrociocche - la seconda un vero e proprio uragano. Le guardo e mi commuovo. Sono orgogliosa di loro". Come il loro papà.