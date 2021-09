Michela Quattrociocche celebra la fine dell’estate con un bikini da urlo (foto)

Due giorni appena all'arrivo dell'autunno e Michela Quattrociocche ha voluto ufficialmente salutare l'estate 2021, con un bikini che ha fatto presto incetta di like social.

Lo scatto sexy

32enne attrice, Michela appare in forma smagliante in quest'ultima foto Instagram, mentre esce da una piscina per celebrare la fine della stagione estiva. "Ma ne vogliano parlare? Amore sei bellissima", ha commentato Laura Chiatti, mentre Pamela Prati ha replicato con un cuore e una fiamma come emoticon. Ex protagonista di Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio Sposare al fianco di Raoul Bova, Quattrociocche è stata sposata per 8 anni con il calciatore Alberto Aquilani, da cui ha avuto due figlie, Aurora e Diamante. Ufficializzato il divorzio nel 2020, Michela ha ritrovato l'amore al fianco di Giovanni Naldi, erede di una ricca famiglia di imprenditori alberghieri.

La dichiarazione d'amore

Solo pochi giorni fa Quattrociocche ha voluto celebrare questo amore con un dolce post social, accompagnato da uno scatto in cui Giovanni le bacia la fronte e una citazione tratta dal film Vi presento Joe Black, con Brad Pitt mattatore. "Lo so che ti sembra smielato ma l’amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Io ti dico: “Buttati a capofitto! Trovati qualcuno che ami alla follia e che ti ami alla stessa maniera!” Come trovarlo? Be’, dimentica il cervello e ascolta il cuore. Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente, beh, equivale a non vivere. Ma devi tentare perché se non hai tentato non hai mai vissuto". Vi Presento Giovanni Naldi, potremmo quasi ribattezzarlo.

L'ultimo film girato da Michela è Burraco fatale di Giuliana Gamba, uscito nel 2020.