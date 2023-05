Michele Bravi si è fidanzato: "C'è un bel fuoco" (ma non è Giofrè)

(Nel video Michele Bravi a Verissimo)

Alla vigilia della finale di Amici, Michele Bravi - ospite a Verissimo - ricorda le emozioni provate anni fa, quando tra i banchi della scuola di Maria De Filippi c'era lui, e dei momenti difficili arrivati dopo, nel corso della sua carriera: "Il talent è stupendo perché sei sempre molto protetto, quando ci si ritrova nel mercato arrivano dinamiche più spietate. Io sono molto ingenuo nel mio lavoro e quando mi sono affacciato sul mercato non avevo strategie. C'è voluto un po' per capirlo. Da una parte c'è il mercato, dall'altra la passione".

A proposito di passione, Bravi non si sottrae alle domande di Silvia Toffanin sulla sua vita privata e rivela: "È un periodo in cui mi sento pieno di amore. La pausa che mi sono preso mi ha permesso di dedicarmi agli affetti del mio provato e sono molto felice adesso. Sono felice. C'è una persona al mio fianco e si sta creando una bella realtà, un bel fuoco, anche per le cose che sto scrivendo. Ho voglia di scriverlo questo momento. È un momento intenso nel bene ed è bello dirlo".

Michele Bravi non svela il nome della persona che ha accanto, ma ormai è certo che non si tratta di Giuseppe Giofrè. Insieme ad Amici, si è vociferato spesso di una loro presunta relazione, smentita dal ballerino pochi giorni fa: "Tra me e Michele Bravi c'è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca". E le dichiarazioni di oggi del cantautore lo confermano.