"Michele Bravi e Giuseppe Giofrè rivelano di essere fidanzati"

Divertenti, ironici, ma anche seri e molto esigenti. I tre nuovi giudici di Amici, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, hanno conquistato il pubblico del talent più amato d'Italia. L'interesse sulle loro persone, in particolare su Giofrè che da anni era lontano dagli schermi televisivi preferendo i palchi più importanti del mondo su cui ha ballato con alcune delle più grandi popstar (Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande etc...). Del ballerino, vincitore di Amici nel 2012, si sa pochissimo soprattutto della sua vita privata per questo motivo Silvia Toffanin, che a Verissimo ha ospitato tutti e tre i giudici, ha voluto indagare sulla loro vita amorosa. Se la conduttrice ha tirato l'amo a far abboccare sia Bravi sia Giofrè è stato però Malgioglio che da brava spalla ha spinto i due a parlare.

Giofrè e Bravi si sono fidanzati: gli indizi

"Io ho il coraggio di dire le cose, loro no", così Cristiano ha provocato i due colleghi che non vogliono mai parlare della loro sfera privata e intima. "Il coraggio magari arriverà…", si limita ad affermare Giofré che però viene prontamente bloccato da Malgioglio che lo invita a non dire bugie: "Ma non dirmi che non hai una storia, dai".

"Io sono sconvolto perché dicono che non hanno storie, dovete dirlo" ha poi incalzato i due Malgioglio ed ecco che inaspettatamente qualcosa è successo. A prendere la parola è stato prima Michele Bravi che ha lanciato un indizio: "Ti faccio contento: io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po’ che non pubblico canzoni", lasciando così intendere che al momento nella sua vita c'è una persona e che la storia sta andando bene, molto bene. Poiché Giofrè non stava rivelando i suoi segreti amorosi l'amore per il gossip di Cristiano lo ha spinto a fare una confessione: "L’altro giorno lui parlava in inglese e, da quel poco che ho capito, ho compreso che ha una storia d’amore. Non so se a Los Angeles, a New York o Londra, ma ce l’ha". Messo alle strette il ballerino ha dovuto ammettere la relazione: "Sì, ho una storia, a Los Angeles". Nulla di più ma tanto è bastato per far partire le congetture: sarà un collega? Un coreografo? Oppure una persona estranea al mondo della danza e dello spettacolo? Al momento sono tutti quesiti che non hanno risposta, ma possiamo ipotizzare che sia una persona che ha conosciuto mentre viva negli Stati Uniti...

Infine anche il cantante ha ribadito il suo essere felicemente accompagnato, è fidanzato con un uomo turco: "Ecco siamo tutti e tre impegnati". L'intervista si è conclusa con Silvia Toffanin che ha ringraziato Cristiano per averla aiutata.