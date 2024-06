Il messaggio di Michele Bravi al Pontefice: "Una piazza piena di frociaggine? Sarà, ma chiediamo rispetto"

Il Pride di Roma è stato un successo. Una folla gremita ha percorso le vie della capitale ballando, cantando e sfilando per i propri diritti. La madrina dell'evento romano era Annalisa, ma anche a Torino - i due eventi si svolgevano nello stesso giorno - non è stato da meno. A fare da portavoce della manifestazione era Michele Bravi. Il cantante umbro non si è lasciato sfuggire l'occasione di rispondere al Papa che aveva parlato di "frociaggine".

"Il Pride è una manifestazione che celebra l’amore ma non solo, perché noi non abbiamo bisogno del permesso di qualcuno per amare o per essere chi siamo. È una manifestazione che celebra i diritti, perché abbiamo bisogno di essere ascoltati e visti. In questo periodo – ha dichiarato Bravi – una parola che si sente molto è paura, e io ho paura per l’Italia e l’Europa, e che le persone scelte dalla maggioranza per rappresentarci scelgano di non vederci. I diritti sono una cosa per cui lottare ogni giorno e quando si richiedono diritti ugualitari non si sta lottando solo per una comunità ma per tutti". Per poi concludere con un messaggio per il Pontefice: "Questa piazza sarà pure piena di frociaggine, ma prima di tutto siamo cittadini che chiedono di essere rispettati".