Sgarbi su Michele Bravi: "Tutto femmina". La replica del cantante è da incorniciare

In queste ore gira online un video tratto da una puntata della trasmissione "Dedicato" condotta da Serena Autieri in cui Vittorio Sgarbi definisce il look del cantante di Michele Bravi "da femmina". Una volta che la clip è finito sotto gli occhi del cantautore, il 27enne ha replicato alle polemiche insorte online con la classe che lo contraddistingue e ricevendo in cambio il plauso del suo pubblico social.

Ma partiamo dall'inizio. Ospite di Autieri, Sgarbi è chiamato a commentare la serata cover di Sanremo 2022, quando Bravi si è esibito in una reinterpretazione di "Io vorrei... Non vorrei... Ma se vuoi". "C'era quell'altro che cantava la canzone di Battisti, che si chiamava Bravi, tutto femmina", dichiara il senatore e critico d'arte. Autieri sorride e replica: "L'ha diretto il maestro Campagnoli, non si puo' dire". Un opinionista presente, poi, aggiunge: "Il vestito è arte". E Sgarbi insiste: "Per una donna. E lui era un uomo". "Ma adesso - replica Autieri - gli uomini hanno questo modo di vestirsi in modo stravagante". Tutti i presenti arrivano poi alla conclusione che il look di Bravi altro non sarebbe che l'emblema di un nuovo "clima".

Dopo numerose segnalazioni arrivate online, Bravi replica a mezzo Twitter con un lungo post: "Non amo dare spazio o voce a persone che ignorano la bellezza della libettà d'espressione individuale, né tantomeno demonizzare una risata imbarazzata dovuta all'imprevisto di na diretta - si legge - Non farò nomi e non vi invito ad andare a scavare".

"Colgo però lo spunto - aggiunge l'artista - visto che da ieri mi state mandando un video di una trasmissione dove si accusa la mia eccessiva femminilità, per dire che sono orgoglioso di dare voce ad un approccio non giudicante dell'individualità. Non smetterò mai di dire con la mia musica 'siate completamente voi stessi'".

Quini la conclusione: "Questa non è una lotta che riguarda la comunità LGBTQI+ ma ha ache fare con la possibilità di tutti di raccondare al mondo i propri colori. E' un segno di civiltà rispettare e acettare opinioni divrse dalla propria ma è un pccato lasciare che i giudizi medievali limitino la vostra creatività. Siate creativi sempre".