Michele Bravi spintissimo nell'ultimo video, lo mostra alla mamma: la reazione è da incorniciare (video)

È uscito nelle scorse ore il videoclip del brano Odio di Michele Bravi in cui litigi, baci appassionati, abbracci sotto la doccia raccontano di una relazione piena di contrasti. "Con questa canzone ho provato a raccontare il rifiuto, l'avversione e la nausea dell'odio" ha scritto Bravi sui social dove moltissimi sono i commenti lasciati da parte dei fan colpiti dalla potenza delle scene girate con Gianmarco Millo, protagonista con lui della rappresentazione musicale di un rapporto burrascoso. Il video sta riscuotendo molta attenzione tra gli utenti, divisi tra coloro che lo hanno definito "troppo osè" per le scene raccontate in modo così esplicito e altri che, al contrario, sostengono la potenza della loro descrizione.

Così Michele Bravi ha voluto mostrare personalmente la clip alla sua mamma e documentare la sua reazione in in un video su TikTok. "Ohhh" dice la donna sorpresa davanti al video dello smartphone prima di guardare il figlio. "Troppo spinto?" gli chiede allora lui per sapere effettivamente cosa pensi a proposito. Ed è dopo qualche istante di silenzio che la signora Bravi esprime con un lieve imbarazzo il suo pensiero rispetto a quanto appena visto: "No... Perché?" chiede a Michele. "Eh.. Sc**o tutto il tempo..." aggiunge lui. "E vabbè..." sospira la sua mamma a cui stanno arrivando i pensieri dei fan divertiti da una reazione apprezzata da tutti.