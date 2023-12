"Michele Guardì, in arrivo un nuovo servizio: il regista preoccupato, così gestirà le ripercussioni"

"Dicono che Michele Guardì sia un po' agitato per il servizio su di lui che 'Le Iene' manderanno in onda stasera", così scrive Dagospia riportando alcune voci che girerebbero in Rai.

"La trasmissione Mediaset ha intervistato molti volti tv che conoscono bene Guardì" tra questi ci sarebbero "Tiberio Timperi, Paolo Fox, Anna Flacih, Salvo Sottile, Giancarlo Magalli, Adriana Volpe". Il regista e autore Rai per far fronte a questo servizio e gli eventuali problemi che ne potrebbero conseguire "si sarebbe rivolto ad alcune società che si occupano di 'comunicazione di crisi' per gestire le ripercussioni del suo caso".

I fuorionda di Michele Guardì

"Cane Magalli, levatelo! Levatelo!", urla Guardì dalla regia. Poi continua rivolto a una donna: "Signorina sorrida, finga di esistere", "Che caz*o mastica, la puttan*". E ancora: "Due, mi è passata la tr*ia dietro per caso?", "Guarda quella deficiente là". E poi: "Guarda questo pezzo di merd*", "Ma levalo questo froc*o di merd*", si sente negli audio registrati che Le Iene hanno mandato in onda.

In merito a quei fuorionda Guardì aveva dichiarato, a TvBlog: "Il servizio de Le Iene su di me? Niente di che! Cose vecchie, non ha rilievo per me. Sono assolutamente tranquillo". Ma secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia adesso Guardì sarebbe meno tranquillo di una settimana fa.