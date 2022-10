Michele Guardì: "Ho fatto svenire Massimo Giletti"

A raccontarsi nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda su Rai1 martedì 11 ottobre 2022 è stato Michele Guardì, noto autore e regista televisivo che tra i suoi programmi di successo annovera titoli come I Fatti Vostri, Scommettiamo che…?, Mezzogiorno in famiglia.

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lavorato con lui nella sua lunga carriera, ricordati nel corso di un'intervista che non ha mancato di toccare anche la vita privata del regista 79enne, deciso a intraprendere una professione che mettesse in atto il suo estro creativo già nell'infanzia. "Ero in quinta elementare quando tornai a casa mia e dissi che era morto il marito della vicina" ha raccontato a Serena Bortone, "non era vero. Mia mamma e mia zia però indossarono il velo nero e andarono a casa della vedova: dovevi vedere che faccia avevano, io c’ero, quando ad aprire la porta fu proprio il morto. Io lì dissi che nella mia vita volevo fare quello: inventare sciocchezze e divertirmi come un pazzo".

Lo svenimento di Massimo Giletti

Nel corso del colloquio, Michele Guardì ha ripercorso anche un aneddoto su Massimo Giletti, una volta svenuto durante le prove dei Fatti Vostri "per colpa sua". "È vero! Durante le prove io volevo alcune cose precise, e chiedevo di nuovo, di nuovo, di nuovo e, non lo so se lo ha fatto per non farsi più rompere le scatole da me o veramente, ma si è accasciato, è svenuto!" ha ammesso il regista che con il giornalista e conduttore oggi a La7 con Non è l'Arena ha lavorato a lungo.

Parole piene di affetto e stima, poi, sono state rivolte a Fabrizio Frizzi, definito come "un pezzo del mio cuore. Lui era grande perché non faceva il presentatore, lui era Fabrizio Frizzi che presentava, era se stesso e questo è un grande talento" ha detto del presentatore scomparso nel 2018. E su Alberto Castagna: "Un briccone che si rapportava al pubblico con una simpatia straordinaria" affermato, citandolo caramente negli anni della loro collaborazione a Uno Mattina in famiglia.