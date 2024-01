L'ex di Amici Michele Maddaloni: "La danza mi ha chiuso le porte, oggi lavoro in un autonoleggio"

Sono passati vent'anni dalla sua partecipazione ad Amici. Michele Maddaloni, tra i protagonisti della seconda edizione del talent di Maria De Filippi, non solo ha lasciato la danza ma ha cambiato completamente vita. Ne parla in un'intervista a TvBlog: "Terminato il talent volevo tornare alla danza classica in teatro, ma non sono più riuscito a rientrare. Il teatro mi ha dato tanto e al contempo tolto molto. Non so se ci fosse di mezzo il pregiudizio. Nelle graduatorie trovavo sempre persone più avanti a me".

Prima del programma frequentava la scuola del Teatro dell'Opera e dopo l'esperienza televisiva voleva tornare su quella strada: "È innegabile che a quei tempi non veniva visto di buon occhio il passaggio dalla tv al teatro - spiega ancora - In tal senso non ho mai ottenuto una risposta, però penso che un ritorno me lo potessi meritare".

Archiviata l'idea del teatro iniziò a lavorare a Buona Domenica, dove rimase fino al 2006. Poi, gradualmente, la sua popolarità andò a scemare e di conseguenza anche i suoi lavori in tv. Oggi la danza non fa più parte della sua vita e ha voltato completamente pagina: "Lavoro nell'autonoleggio di una grande società che ha filiali in tutta Italia - rivela - Sono uno station manager e mi occupo del noleggio di macchine nel breve e medio termine. Sul fronte della vita privata sono fidanzato e convivo con la mia ragazza". Un capitolo chiuso, dunque, anche la storia con Maria Zaffino, allieva ad Amici nella stessa edizione. Il loro amore sbocciò tra i banchi della scuola e oggi, anche quello, fa parte dei ricordi.