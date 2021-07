Un mese senza Michele Merlo: il ricordo della fidanzata

E' passato un mese dalla morte di Michele Merlo, scomparso lo scorso 6 giugno a causa di una leucemia fulminante. Il cantante stava con la fidanzata quando ha accusato il primo malore, ma in pochi giorni non c'è stato più niente da fare. Luna Shirin Raisa, studentessa di 21 anni, lo aveva conosciuto qualche mese prima della sua morte e tra loro scoppiò subito un grande amore, spezzato improvvisamente da un destino tragico.

Sul profilo Instagram della ragazza l'ultimo post risale ai primi di giugno ed è per il suo Michele, a cui oggi dedica altre parole: "Ho paura dell'amore non del resto - si legge in una storia, dove ha pubblicato una foto del fidanzato alla guida della macchina - ma non mi lascio perdere perché il mio sogno è questo anche se fa un sacco male. Viviamo, ricordiamo, soffriamo, per sempre come rondini nel temporale. Al mio romantico ribelle, la tua Lu".

La storia pubblicata dalla fidanzata di Michele Merlo

La canzone che le ha lasciato Michele

Michele Merlo non ha fatto in tempo a condividere con Luna l'ultima canzone scritta per lei. "C'è un'ultima canzone che non ho sentito - aveva spiegato la ragazza settimane fa - L'avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene, allora mi aveva detto: 'Amore te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più. Forse il testo è nel telefono. Lo leggerò con calma, quando sarò pronta".