Michele Merlo, ad un anno dalla morte esce l'inedito "Farfalle"

Venerdì 27 maggio uscirà "Farfalle", il brano inedito registrato da Michele Merlo poco prima di morire.

Ad accompagnarlo in sala d'incisione era stato papà Domenico, primo di accorgersi dei lividi che il figlio presentava su tutto il corpo. Ematomi che sono risultati poi essere segnale di una leucemia fulminante in corso che ha stroncato il cantante, ex Amici, a soli 28 anni.

Una morte su cui ancora oggi, a distanza di quasi un anno, si cerca di fare chiarezza.

"Farfalle", di cui un breve accenno è stato fatto sentire nell'ultima puntata di Verissimo con ospite di il padre di Michele Merlo, viene descritta come una canzone con una "grande forza espressiva, che racconta le mille sfaccettature dell?anima di Michele, un sognatore arrabbiato, insomma, un Romantico Ribelle".