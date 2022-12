Saccheggiata la tomba Michele Merlo, la mamma: "Vergognatevi"

Gesti ignobili sulla tomba di Michele Merlo. È la denuncia di Katia Ferrari, mamma del giovane cantante scomparso a giugno dell'anno scorso a seguito di una leucemia fulminante. "Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di Michele", scrive la donna sul suo profilo Instagram, in un post intercettato dal sito Gossip e Tv. Una notizia terribile che arriva all'indomani della denuncia sporta dai legali della famiglia vicentina, convinta che il 28enne si sarebbe potuto salvare se fosse stato assistito da un diverso trattamento medico.

Oggi appunto una nuova denuncia, quella del saccheggiamento della tomba. "Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto. Per chi fosse stato: hai fatto un gesto veramente ignobile!", sottolinea la signora Katia, che aggiunge: "Devi solo vergognarti" rivolgendosi direttamente all'artefice del furto. Michele riposa nel Cimitero Comunale di Rosà, in provincia di Vicenza, città di cui era originario.

Proprio due settimane fa la famigli di Merlo, ex concorrente di Amici, depositava una memoria rivolta ai pm che stanno indagando sul suo decesso. Stando a quanto riportato dai legali, un trattamento tempestivo con le terapie a disposizione per una leucemia aggressiva diminuisce la mortalità del 10%, e le due terapie disponibili garantiscono una sopravvivenza a quattro anni rispettivamente dell?89% e del 93%. "Quello che è successo è frutto i una sanità che non funziona più", ha dichiarato il padre in una recente intervista rilascia a Verissimo, talk show di Canale 5.