Michele Morrone ha un nuovo amore, chi è Giulietta Borroni

Diventato star internazionale grazie al boom di 365 giorni, film Netflix ormai prossimo al sequel, Michele Morrone si sarebbe tirato fuori dalle secche della singletudine. Il 30enne attore lombardo sta uscendo con Giulietta Borroni, 26enne di Novara.

Chi è Giulietta Borroni?

Secondo quanto riportato da Chi, Borroni è un’estetista specializzata nelle creazioni artistiche per ciglia. Una ragazza che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Ma Giulietta è un'aspirante influencer da 19.000 follower Instagram. Il settimanale Mondadori ha pizzicato i due novelli piccioncini da California Bakery in Corso Garibaldi, a Milano. Qui, tra amici, Michele e Giulietta si sono scambiati teneri baci.

Nel passato sentimentale di Morrone si ricorda soprattutto la stilista libanese Rouba Saadeh, sposata nel 2014 e lasciata nel 2018, dopo 8 anni d'amore. La coppia ha avuto due figli, Marcus e Brando. Successivamente Michele ha fatto coppia con la ballerina di Amici Elena D’Amario.

Il boom di 365 giorni

Film erotico diretto da Barbara Bia?ow?s e Tomasz Mandes, 365 giorni è stato uno dei film più stroncati degli ultimi anni dalla critica cinematografica, ma su Netflix ha fatto furore. La pellicola polacca ha fatto incetta di nomination ai Razzie Awards, riconoscimenti che premiano i peggiori film dell'anno, strappando le candidature a Peggior Film, Peggior Regista, Peggior Sceneggiatura, Peggior Remake (in riferimento a Cinquanta Sfumature di Grigio), Peggior Attore a Michele Morrone e Peggior Attrice ad Anna-Maria Sieklucka. Il sequel è di prossima uscita.