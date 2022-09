Michele Morrone e Khloé Kardashian, è nata una nuova coppia?

Non solo moda alla MilanoFashion Week, ma anche un nuovo presunto amore tra celebrities. Il gossip al momento sulla bocca di tutti è il flirt tra la star dei reality statunitensi Khloé Kardashian e il nazionalissimo Michele Morrone. I due stati pizzicati insieme durante la settimana della moda milanese mostrando una certa complicità che ha fatto impazzare il rumor.

Amore nel front row

La minore del clan Kardashian e l?attore di 365 giorni sono apparsi seduti l?uno vicino all?altra nel front row della sfilata di Dolce & Gabbana per cui ha collaborato anche la celeberrima sorella di Khloé, Kim. La star del reality è arrivata dagli States per applaudire la sorella, anch?essa presente, star curator della collezione ?Ciao, Kim?. Oltre a supportare Kim, Khloé ha mostrato anche un certo interesse per Morrone, che si è dimostrato ben disposto nei suoi confronti.

Gli indizi

A far parlare è stato soprattutto uno scatto dal backstage della sfilata postato nelle Instagram stories del bell?attore. Khloé e Michele appaiono molto ravvicinati e decisamente in sintonia. L?attore cinge seducentemente la vita dell?imprenditrice, mentre le sussurra qualcosa all?orecchio. Lei con aria distratta si appresta ad ascoltarlo. Ma non solo, all'after party di Dolce & Gabbana i due sono stati avvistati sempre insieme, prima intenti a conversare per poi lanciarsi in pista, come mostrato da un video condiviso da un fan sui social.

La travagliata vita sentimentale di Khloé

Proprio i fan hanno salutato con favore il nuovo presunto flirt di Khloé. La donna ha infatti una vita sentimentale piuttosto travagliata. La star americana è stata infatti sposata con il giocatore di basket Lamar Odom dal 2009 al 2016, cui è seguita una relazione con un altro cestista, Tristan Thompson. La coppia ha avuto due bambini nati tramite madre surrogata.

True, 4 anni, e un secondo bebè nato alla luce un mese fa. L?annuncio del bambino in arrivo è stato dopo dopo che Khloé e Tristan si sono lasciati quando Thompson ha tradito la Kardashian e fatto un figlio con la modella Maralee Nichols, dopo che lei lo aveva già perdonato per diverse scappatelle precedenti. Scoperto il tradimento, Khloé ha deciso di allontanarsi una volta per tutte dal cestista dei chicago Bulls che tutti ormai chiamavano "Toxic Thompson?. Una relazione davvero difficile per la donna, che ora dopo un periodo tormentato potrebbe aver ritrovato la felicità accanto a Morrone.