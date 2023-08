Michele Morrone, rissa per un parcheggio: 24enne in ospedale

Michele Morrone coinvolto in una rissa, nel pomeriggio di lunedì 7 agosto, a Campomarino, località balneare in provincia di Taranto dove si trova in vacanza. Secondo quanto riporta il Corriere, l'attore - star della serie tv Netflix "365 giorni" - avrebbe preso a pugni un ragazzo di 24 anni per uno sguardo "invadente".

Alcuni testimoni parlano di una lite scoppiata per un parcheggio. Morrone avrebbe dato in escandescenze dopo un'accesa discussione e avrebbe aggredito il ragazzo, trasportato poco dopo in ambulanza al pronto soccorso con contusioni sul corpo e al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ora indagano sull'accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti. Michele Morrone non ha commentato la vicenda e resta in silenzio anche sui social. Sia l'attore che il ragazzo hanno affidato tutto ai propri legali.