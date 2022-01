Michelle ed Eros: il legame "nascosto" per il bene di Tomaso. Il retroscena sulla separazione

Lei è a Milano, lui a Bergamo. Sarebbe già cominciata la nuova vita di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, alle prese con la separazione ufficializzata solo l'altro ieri. Sì perché, stando a quanto riporta il magazine Oggi nel numero in edicola questa settimana, la crisi in realtà andrebbe avanti da tempo. Da circa due anni, per la precisione. Lei, tostissima e reduce già da un divorzio, quello da Eros Ramazzotti, avrebbe incassato perplessità e difficoltà, per poi accettare la fine di un amore che durava da undici anni.

Michelle vivrebbe oggi nel capoluogo lombardo insieme alle bimbe, Celeste e Sole, di 8 e 6 anni, in quell'appartamento che avrebbe fatto ampliare proprio nei tempi della conoscenza con Tomaso. Lui, invece, nato a Bergamo, sarebbe nella terra di cui è originaria la sua famiglia, quella degli storici stilisti. Pare che questa situazione "dislocata" vada avanti già da novembre. E, chi incontra Michelle a Milano, parla di occhi gonfi e velati "come di chi ha pianto", si legge sempre sul magazine diretto da Umberto Brindani.

Quella foto con Eros

Una crisi vissuta con la stessa discrezione con cui Michelle e Tomaso hanno vissuto la loro relazione, esposta in pubblico con eleganza e senza mai cedere agli eccessi dei pettegolezzi. Discrezione che Michelle avrebbe tenuto anche, per delicatezza rispetto al marito, riguardo al rapporto con l'ex sposo Eros Ramazzotti: tra i due il rapporto è tornato ad essere ottimo, dopo i primi anni di tensione, segnati dalla forte sofferenza di lei, ma lei ha sempre evitato di diffondere foto, fatta eccezione per una, pubblicata, non a caso, proprio un mese fa. A margine, sottolineava come l'amore genitoriale fosse "per sempre", rompendo il muro di silenzio tenuto sulla relazione per anni.

Da lui la conduttrice di origine svizzera ha avuto la primogenita Aurora, oggi 19enne, prima della separazione del 2002. Poi entrambi hanno voltato pagina: lui lo ha fatto con Marica Pellegrinelli, da cui ha avuto altri due figli e da cui, però, si è separato proprio due anni fa.

Via la fede. E gli altri indizi dell'addio

Gli indizi della crisi tra Michelle e Tomaso c'erano tutti, almeno negli ultimi mesi. Il più banale, notato dai telespettatori, il taglio di capelli insolito per la conduttrice, bellissima nel suo nuovo caschetto dopo una vita con la lunga chioma. Ma ai più attenti non è sfuggita la mancanza di due anelli al dito di Michelle: la fede e l'anello col rubino che le aveva regalato Tomaso. Segni inequivocabili che qualcosa stava andando storto, nonostante le smentite di entrambi.

Ma la storia stava già volgendo al termine. Ad undici anni da quel primo incontro sancito dal "cupido" Vittorio Feltri, il giornalista, che li ha fatti conoscere al ristorante La Scala di Milano. Restano due figlie meravigliose, per amore delle quali Eros e Michelle proseguiranno nel loro progetto di vita comune.