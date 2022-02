Eros, Michelle e l'amore che tutti noi vorremmo vivere almeno una volta nella vita

Michelle e Eros durante il programma Michelle Impossible

Amore. Una parola di solo cinque lettere che da secoli l'umanità prova a descrivere. Un sentimento con così tante sfaccettature che neanche la raccolta di tutte le poesie, i romanzi e i sonetti scritti riuscirebbe a raccontarlo nel modo corretto. Lo show Michelle Impossibile, andato in onda ieri sera su Canale5, è la dimostrazione formato tv dell'ineffabilità della parola.

Quando si ama è difficile dire il perché si ami, ci trasformiamo in Dante Alighieri che nella terza cantica della Divina Commedia prova a descrivere il Paradiso, ma non ci riesce perché le parole non possono riassumere le emozioni che ha provato. Ecco, chi ha guardato Eros e Michelle ieri sera ha potuto osservare qualcosa di inconsueto, di potente.

Michelle e Eros, un esempio per tutti noi

La loro separazione, all'inizio degli anni 2000, è stata difficile, Michelle in quel periodo era anche vittima di una setta che la manipolava, Aurora, la loro bambina, era piccola, e Eros ha dichiarato, in occasione dei suoi 50 anni, di aver toccato il fondo nel 2001. La loro crisi non è diversa, tranne che per alcuni aspetti palesi, da quella che attraversano centinaia di coppie ogni giorno. Le liti, l'allontanamento, il bene dei figli, la decisione di separarsi, il divorzio, il tribunale, le cause etc... Quante famiglie sono state rovinate dai divorzi, Maria De Filippi con C'è posta per te ne ospita almeno due ogni sabato. Michelle e Eros sono però la prova che l'amore può superare ogni ostacolo. Per fortuna non sono gli unici, ma vedere in prima serata su Canale5 due ex che non si fanno la guerra, ma che anzi si cantano l'amore (e si baciano) è un messaggio più potente di qualsiasi bella parola. Eros e Michelle sono la dimostrazione che se c'è stima reciproca, volontà nel capirsi e di accettarsi l'amore non finisce mai, cambia forma. E "Più bella cosa non c'è".

Aurora Ramazzotti e il tifo per i genitori

Essere figli di divorziati è bello e brutto allo stesso tempo. Doppie feste, doppi regali (non sempre), doppia famiglia. Tutto è doppio, ma il cuore è sempre uno solo. Si può scegliere tra mamma e papà? No, è possibile solo in alcuni casi (quelli più tragici e al limite). Il cuore è unico ma si divide, soprattutto se la separazione dei genitori avviene quando si è abbastanza grandi per capire. Tutto, però, è più semplice se il divorzio è il meno conflittuale possibile e se la nuova famiglie riesce a creare un buon equilibrio fin da subito. Gli errori saranno comunque molti, ma sarà l'amore a risolvere i conflitti.

Il rapporto che Aurora ha con la madre e con il padre è la dimostrazione che sì, si può essere figli di genitori separati e volere bene ad entrambi. Che sì, si possono fare le vacanze con il proprio fidanzato e il papà, che si possono amare i fratelli nati dalle altre relazioni dei genitori e che sì, si può fare il tifo dal divano guardando mamma e papà che si baciano dopo oltre 20 anni dal divorzio. Strano? Forse, ma l'amore è anche questo. La speranza è che anche Celeste e Sole, le bambine nate dal matrimonio di Michelle con Tomaso Trussardi, possano vivere una separazione serena.