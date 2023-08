Michelle tiene il piccolo Cesare, Aurora si riposa un po' in spiaggia: il video "rubato" dei paparazzi

Che Michelle Hunziker non vedesse l'ora di diventare nonna è apparsa una cosa chiara fin da subito. Ancor prima che il piccolo Cesare nascesse, frutto dell'amore di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la showgirl aveva organizzato nella sua casa di Milano una stanza tutta dedicata al nascituro: un posto in cui il bebè avrebbe potuto alloggiare in ogni occasione. E oggi tutto questo amore appare chiaro da un video rubato dai paparazzi in spiaggia, immagini cui vediamo la conduttrice, in versione nonna, mentre si occupa di sbrigare le faccende che riguardano il nipotino, mentre Aurora si riposa un po'.

Un bel bagnetto al mare, poi è tempo del riposino. Subito dopo essere usciti dall'acqua, Aurora affida il bebè a nonna Michelle, che lo prende subito in braccio: un bacino sulla fronte, qualche coccola, poi lo stende sul lettino, in modo che anche lui possa riposare, e gli si mette di fianco per fargli un po' di compagnia, tra canzoncine e giochi. Poco più in là, Aurora si ritaglia un momento di relax. Proprio in queste settimane la Michelle e Aurora stanno trascorrendo una vacanza in Costa Smeralda, in Sardegna, insieme alla loro nuova famiglia allargata: con loro ci sono anche i consuoceri, ovvero i genitori di Goffredo. La prima estate con Cesare, nato a marzo, si sta rivelando piena di amore. Tutta da godere.