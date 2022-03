Un paparazzo si "sbottona": tra Michelle e Giovanni è tutto organizzato?

C'è qualcosa di strano nel servizio fotografico che ha immortalato per la prima volta Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini, o meglio, c'è qualcosa di insolito. Sì perché ci si domanda come mai, se l'intenzione era quella di mantenere riservata la love story appena nata, la conduttrice (reduce dalla separazione da Trussardi) e il bel chirurgo girassero mano nella mano, alla luce del sole, nei rpessi di Alghero, terra originaria di lui. A farlo notare è un paparazzo, intervistato dal settimanale Oggi, che lascia intendere come tutto possa essere organizzato, al netto di (fatali) casualità. Non tanto da Michelle, quanto invece da qualcuno che ha voluto far "uscire" la cosa.

"Le spiegazioni sono solo due", spiega la titolare di una agenzia fotografica, che preferisce restare anonima nell'intervista rilasciata al magazine diretto da Carlo Verdelli. "O il fotografo che ha fatto lo sccop è stato avvertito in tempo da qualcuno, visto che si trovava già all'aeroporto, oppure è un uomo veramente fortunato, ma di una fortuna quasi incredibile".

A questo punto - fa notare il magazine - nasce il dubbio: se c'è stata una soffiata, chi sarebbe stato a farla? E perché aveva interesse a svelare il flirt di una delle donne più famose della tv?

Se anche fosse organizzata dalla stessa Michelle, per la verità, non ci sarebbe niente di particolarmente nuovo: che i personaggi dello spettacolo facciano uso e consumo di scatti definiti "finti rubati" per montare la propria narrazione, è cosa che esiste dai tempi della Dolce Vita. Eppure il settimanale lascia intendere che ci sia qualcun altro, e non lei, dietro. Di certo non la segretaria di lui, che interpellata dai giornalisti, ha rimandato ogni domanda al mittente.