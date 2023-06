Michelle Hunziker, aperitivo si fa sexy: l'abito mette in mostra il lato b

Avete mai visto una nonna in forma come Michelle Hunziker? Probabilmente no. Aver avuto il primo nipotino appena tre mesi fa, eppure non mostrare gli anni che passano. È il caso della showgirl di origine svizzera, che ieri ha raggiunto le amiche per un aperitivo con indosso un abito più sexy che mai, capace di meritarsi presto la viralità e di fare notizia.

L'aperitivo del resto era dei migliori. Un locale a picco sul mare di Rimini, con una vista impareggiabile sul tramonto, il sole che scende sotto l'orizzonte e tanti calici di buon vino sul tavolo. Oltre alla bellezza del luogo però, anche quella di Michelle, 46 anni compiuti a gennaio. Il look ha attirato gli squardi: un vestito color prugna, lungo fino ai piedi ma completamente trasparente, con un paio di culottes e un reggiseno a coprire le zone intime. In bella vista il lato b della presentatrice, che sembra rimasto immutato dai tempi in cui lo sfoggiava nella pubblicità Roberta che gli diede la fama all'inizio degli anni Novanta. A completare il look, un paio di tacchi alti e l'ormai arcinoto caschetto biondo che le conferisce un'aura elegantissima.

Intanto a casa ad aspettarla c'è il nipotino Cesare, nato dall'amore della figlia Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. È venuto al mondo a marzo, giorno a partire dal quale Michelle ha inaugurato una nuova stanza tutta per lui all'interno dell'appartamento che ha acquistato a Milano dopo il divorzio da Tomaso Trussardi. La sua vita infatti prosegue da donna single, almeno ufficialmente: l'unico flirt attribuitole è quello con Angiolini, medico a cui è stata legata per qualche mese, ma la love story è poi naufragata. E chissà che ieri sera non abbia conosciuto qualcuno di interessante....