Michelle Hunziker svela gli addobbi di Natale originalissimi (ci sono anche gli orsi polari)

A casa Hunziker è arrivato il Natale. La conduttrice, tra i volti tv più amati dagli italiani, ha mostrato, infatti, le super decorazioni natalizie di casa sua svelando in anteprima l'albero originalissimo, i colori scelti per gli addobbi e tutti gli oggetti che hanno già creato un'atmosfera natalizia irresistibile nel suo salotto di casa. È il primo Natale da nonna per Michelle e il primo Natale insieme al suo nuovo amore Alessandro che è tornato a farle battere il cuore come non mai e non poteva che essere speciale da tutti i punti di vista, anche negli addobbi natalizi che, quest'anno, in casa Hunziker, sono davvero originalissimi, oltre che super fashion.

Per l'albero di Natale, la mamma di Aurora Ramazzotti e nonna del piccolo Cesare, nato solo otto mesi fa, ha scelto i toni del rosa e del bianco ricreando un effetto neve sia sui rami dell'albero che sulle pallinei. Un mix di eleganza e stile, design e romanticismo che si sposa perfettamente con il carattere travolgente di Michelle e la sua eleganza.

Ma non è finita qui perché oltre all'albero originalissimo, con tanto di piume rosso fuoco che spuntano tra i rami e le ghirlande abbinate, c'è anche un dettaglio che si è subito fatto notare. Michelle, infatti, ha scelto di posizionare degli orsi polari extra large ai piedi dell'alberodi Natale. Si tratta di una mamma orsa che abbraccia il suo cucciolo e che rimanda a quel senso di amore, maternità, protezione che la stessa showgirl sta vivendo nel suo nuovo ruolo non solo da mamma e fidanzata ma anche da nonna.

Ed è così che, con dei video pubblicati sulle sue stories Instagram, Michelle Hunziker ha mostrato a tutti, e con orgoglio, i suoi addobbi di Natale e siamo sicuri che presto, quell'albero meraviglioso, farà da sfondo a tante foto di famiglia, scatti romantici insieme al suo nuovo fidanzato Alessandro Carollo e ricordi indelebili da tenere nel cuore.