Michelle Hunziker parla per la prima volta di Alessandro Carollo: "Sono serena"

Michelle Hunziker domani compirà 47 anni. Il primo compleanno da nonna, eppure con una tempra - e un fisico - da neo trentenne. Merito di tanto sport, di un regime alimentare sano, ma anche dell'amore che da poco è tornato nella sua vita. Da qualche mese la conduttrice è legata sentimentalmente ad Alessandro Carollo, osteopata 41enne molto noto nel jet set milanese.

I due si frequentano da ottobre e hanno ufficializzato la storia poco prima di Natale, quando ormai assediati dai paparazzi non potevano più nascondersi. Michelle preferisce mantenere il massimo riserbo su questa nuova relazione - che arriva dopo la dolorosa separazione da Tomaso Trussardi, papà delle figlie Sole e Celeste - ma in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni si lascia andare e confessa: "Sono serena. Ed è la cosa più importante". Domani festeggerà con lui, ma anche con le figlie, che lo hanno già conosciuto.

Sull'imminente compleanno, invece, rivela: "La cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa. L'età anagrafica non mi pesa, almeno per ora. Prima o poi arriveranno gli 'acciacchi' e quelli sì, li temo un po'". Infine il segreto della sua perfetta forma fisica: "La costanza: mi alleno tre volte alla settimana, se riesco anche quattro. Corpo libero, pesi, ginnastica funzionale. E per avere delle 'iron ciapet', tanti squot". Pià che 'Mission Impossible' - come il suo show che sta per tornare su Canale 5 - missione compiuta.