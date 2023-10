Michelle Hunziker, le prime foto col fidanzato Alessandro Carollo: prima da Zalone, poi a casa di lei

Un altro camice bianco fa capitolare Michelle Hunziker. Dopo la fine della relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini, la showgirl è stata single per diversi mesi, dedicandosi completamente al lavoro e alla famiglia, soprattutto al nipotino Cesare - nato lo scorso marzo - che le ha portato una gioia immensa. Sembra però che da poco tempo alla sua porta abbia bussato un nuovo amore.

Fino a qualche giorno fa erano solo voci, adesso invece ci sono le prime foto di Michelle in dolce compagnia di Alessandro Carollo, osteopata romano di 41 anni. A beccarli è stato il settimanale Chi, qualche giorno fa a Milano. I due sono andati insieme al Forum di Assago, a vedere lo spettacolo di Checco Zalone "Amore + Iva", e hanno concluso la serata a casa di lei. Non si erano ancora mai fatti vedere in pubblico e anche stavolta hanno provato a essere più discreti possibili, ma il loro affiatamento è impossibile da non notare. Le presentazioni in famiglia possono aspettare, ma c'è chi è pronto a scommettere che stavolta per Michelle Hunziker sia arrivato un nuovo grande amore.

Chi è Alessandro Carollo

Alessandro Carollo ha 41 anni, è romano, è un osteopata molto conosciuto a cui si rivolgono anche diversi vip, tra cui Belen Rodriguez. Ha 15 anni di esperienza e lavora tra Roma, Milano e Napoli. Alcune voci parlano di un suo flirt con paola Barale, ma in passato sembra sia stato molto vicino anche a Elisabetta Canalis.