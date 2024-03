Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati: i motivi

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. Le indiscrezioni su una crisi in corso nella coppia uscita allo scoperto da qualche mese circolava da qualche tempo, ma adesso la conferma è arrivata da fonti vicine ai due al settimanale Chi che lo rende noto sui suioi canali social. Di recente Michelle era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno e, nei giorni scorsi, il magazine l'aveva immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo.

A causare la fine della relazione tra la showgirl e il noto osteopata sarebbe stata la distanza, dal momento che lui vive a Roma e lei a Milano, nonché la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie. Di recente, proprio in un'intervista a Chi, la showgirl che oggi è in onda su Canale 5 con Michelle Impossibile & Friends e a breve con Striscia la notizia, aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip: "Sono in una fase delicata con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro", aveva confidato, "Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa: se i fotografi mi fanno le foto sorrido, alcuni li conosco da 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è un momento in cui mi voglio esporre". Oggi la notizia che racconta la parola fine alla relazione.

Chi è Alessandro Carollo

Alessandro Carollo ha 41 anni, è romano, è un medico osteopata molto conosciuto a cui si rivolgono anche alcuni vip (vedendo i mi piace sulla sua pagina Instagram: Belen Rodriguez, Fabrizio Corona, Renato Zero, ma anche Jessica Selassiè). Ha 15 anni di esperienza e lavora tra Roma, Milano e Napoli.

Secondo quanto racconta il gossip su di lui fino a maggio 2023 avrebbe avuto un flirt con Paola Barale (questa indiscrezione però si scontrerebbe con quanto raccontato dai pettegolezzi sul rapporto con Michelle, secondo cui si sarebbero frequentati già un anno prima, ma avrebbero ufficializzato solo dopo l'estate) e in passato sarebbe stato vicino a Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis. La relazione con la showgirl è stata quasi insospettabile fino a quando Hunziker non ha deciso di pubblicare una foto di lei in sella alla moto di lui, indizio che ha alimentato il sospetto poi confermato.