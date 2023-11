Michelle e Alessandro, parlano i paparazzi: cosa ha fatto Hunziker per tenere segreta la relazione

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo ormai non si nascondono più. Innamoratissimi e felici sono stati paparazzati per le vie di Roma dai fotografi del settimanale Chi, che per primo aveva svelato l'identità del misterioso nuovo compagno della conduttrice.

Estraneo allo spettacolo, ma molto conosciuto dai vip per il suo lavoro, è osteopata e fisioterapista, Carollo non ha problemi a sorridere a favore di fotocamera, anzi. I due sono stati fotografati mentre stavano tornando a casa dopo aver partecipato allo spettacolo Amore + Iva di Checco Zalone. Lei sorridente e bellissima (era senza trucco) gli ha fatto strada fino a casa sua. Non era la prima volta che i due si recavano nel rifugio romano di Hunziker, ma solo recentemente i due sono stati 'pizzicati' e questo 'infastidice' i paparazzi che si domandano come sia possibile che nessuno li abbia visti insieme in tutti questi mesi.

"Il fotografi romani - si legge sul settimanale - è proprio come abbia fatto in questi mesi Michelle a venire nella capitale senza farsi vedere, a trovare Carollo, che vive qui anche se ha un secondo studio a Milano. Di certo non è andata nell'appartamento che utilizza di solito come appoggio per i suoi viaggi nella città eterna". E di questo sono certi perché ormai il portone verde del condominio è ben noto. Michelle e Alessandro Carollo si frequentano da prima dell'estate, ma solo poche settimane fa i fotografi sono riusciti a beccarli insieme, chissà Michelle quale escamotage ha adottato per non farsi riconoscere e vedere...

Ma ormai la necessità di nascondersi Michelle non ce l'ha più visto, anche perché Carollo le ha dedicato dolcissime parole d'amore su Instagram, e infatti sorride felice ai paparazzi che l'hanno seguita e fotografata fino a casa sua mentre era in compagnia di Alessandro. Lei aveva in mano un mazzo di rose rosse e proprio quelle rose sono state poi posizionate sul davanzale di una delle finestre dell'appartamento, in bella vista com'è ora la loro relazione.