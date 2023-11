Michelle Hunziker e Alessandro, è amore: le foto del primo weekend insieme (con dedica speciale di lui)

Non poteva che essere la Svizzera il posto in cui Michelle Hunziker e Alessandro Carollo avrebbero ufficializzato il loro amore. Qui la conduttrice è nata e cresciuta e qui è tornata in questo weekend accanto all'uomo che le ha fatto tornare il sorriso. Le immagini, pubblicate su Instagram, raccontano l'entusiamo di una storia che è agli inizi ma che li rende già inseparabili.

Da tempo le indiscrezioni raccontavano di una love story tra Michelle e Alessandro ma solo oggi i diretti interessati ne danno conferma. Sul profilo Instagram di entrambi infatti ieri sono apparse foto di una gita sul lago di Lugano. Poi una passeggiata in una villa lì accanto ed infine, a sorpresa, i due stupiscono con un pomeriggio all'insegna dell'adrenalina: la coppia si mostra infatti alle prese con l'attività di volo indoor, ovvero una galleria del vento verticale che consente di provare l'esperienza del volo. Non a caso lui già in passato ha sperimentato il paracadutismo, chissà che anche Michelle non deciderà di provarlo.

Quel che è certo è che Michelle è davvero innamorata. A lui la presentatrice dedica la canzone "Not quite Paradise" dei Bliss 66: "Non proprio il paradiso, ma sicuramente ci si sente come a casa", recita il testo. E lui, per rispondere, le fa una dedica speciale: un'immagine in cui Michelle vola e lui la tiene per le mani, un modo per dire che è pronto a starle accanto e tenerla sempre per mano.

Chi è Alessandro Carollo

Osteopata, fisioterapista e chinesiologo, il dottor Alessandro Carollo ha 41 anni, è romano, è un osteopata molto conosciuto a cui si rivolgono anche diversi vip, tra cui Belen Rodriguez. Ha 15 anni di esperienza e lavora tra Roma, Milano e Napoli. Alcune voci parlano di un suo flirt con Paola Barale, ma in passato sembra sia stato molto vicino anche a Elisabetta Canalis. Accanto a lui Michelle ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini, nelle braccia del quale si consolò qualche mese dopo il divorzio da Tomaso Trussardi.

Quattro amori nella vita della conduttrice

E chissà se Alessandro ha già avuto modo di conoscere i quattro amori presenti nella vita della conduttrice: le tre figlie Aurora (avuta dal cantante Eros Ramazzotti), Celeste e Sole (nate dal matrimonio con Tomaso) e il nipotino Cesare, che Aurora ha avuto dal compagno Goffredo Cerza quest'anno. La famiglia si allarga sempre di più.