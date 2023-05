Michelle Hunziker allatta il nipote: "Carica d'amore"

È un periodo meraviglioso per Michelle Hunziker, uno dei più belli della sua vita. La conduttrice è diventata nonna poco più di un mese fa e sta rivivendo la gioia dell'arrivo di un bambino, ma con una maturità diversa e soprattutto un altro ruolo. Ruolo che ama, come ha più volte dichiarato, e con cui è sempre pronta a 'soccorrere' la figlia Aurora.

Senza mai essere invadente - anche questo ha assicurato - nonna Michelle non fa mai mancare il suo sostegno ad Auri e tutte le volte in cui hai bisogno è lì, felice di darle una mano con il bambino. Madre e figlia trascorrono molto tempo insieme, con il piccolo Cesare, tra passeggiate, shopping o pomeriggi in casa.

Ieri Aurora è andata a pranzo da Michelle e tra una chiacchiera e l'altra si sono prese cura del bimbo. Al momento della poppata è stata la conduttrice svizzera ad allattarlo con il biberon. Latte artificiale o tirato dalla mamma? Poco importa. L'idea che una madre debba allattare necessariamente per molti mesi il figlio al seno, o peggio, vivere questo come un obbligo e sentirsi giudicata per altri tipi di scelte, dovrebbe essere superata e ben vengano immagini come questa (anche se purtroppo continuano ancora a sollevare polemiche). "Vado a lavorare carica d'amore" ha scritto tra le storie Instagram Michelle Hunziker prima di salutare il nipotino, che ha una mamma eccezionale e una nonna super.