Michelle "si allena" cullando il nipotino, Aurora riprende tutto: "Ottimo per le gambe" (video)

Nonna Michelle e mamma Aurora alle prese con il riposino del piccolo Cesare: una scena di vita quotidiana quella raccontata nelle ultime storie Instagram dall'influencer che condivide con i follower la sua nuova normalità di mamma con foto e video social. Una routine a cui partecipa con immensa gioia anche la sua di mamma, sempre felice di occuparsi del bimbo e di ricoprirlo di coccole proprio come accade nell'ultimo filmato, dove viene ripresa a dondolare il bimbo tra le sue braccia. Il movimento non passa inosservato ad Aurora, da sempre amante dello sport e del benessere fisico, che riprende la scena sottolineando come l'oscillazione cadenzata, tanto apprezzata dal bimbo, possa essere anche un ottimo allenamento per le gambe.

"Banano si calma solo se gli fai fare su e giù" scrive la neomamma filmando nonna e nipote davanti allo specchio: "Ottimo per mantenere le gambe allenate!". E ancora, sempre nell'ambito di una sorta di "fitness casalingo", ecco mostrarsi lei stessa con il figlio in braccio sulla fitball, una grande palla di gomma rimbalzante utile per la ginnastica: "Metodo assodato, peccato che non sia comodissima da portare in giro", commenta Aurora postando il video di se stessa mentre culla Cesare: "E soprattutto inizio a pensare che sia lei la causa di questa sua dipendenza da rimbalzo", aggiunge poi, sottolineando la soddisfazione del suo piccolo che pare proprio preferire questo particolare rilassamento pre-nanna.

Di seguito le storie Instagram di Aurora Ramazzotti

