Michelle Hunziker rischia la figuraccia al matrimonio di Versace: a salvarla ci pensa Ambra

Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Così Ambra Angiolini ha risparmiato a Michelle Hunziker una sonora figuraccia al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. Il fratello del noto stilista ha sposato la compagna a Roma, sabato, e tra i tanti ospiti vip c'erano anche la conduttrice svizzera - accompagnata dalla figlia Aurora e dal genero Goffredo Cerza - e Ambra Angiolini.

A raccontare la gaffe sfiorata è stata proprio Michelle sui social, accanto a un selfie con l'attrice romana scattato al ricevimento "Io che, presa dall'emozione, avrei voluto applaudire in chiesa. Per fortuna c'eri tu amica mia". Insomma Ambra avrebbe tenuto a bada l'amica, sventando lo scivolone.

Non finisce qui. Michelle Hunziker ha dovuto anche replicare ad alcune critiche sul suo look, total black, giudicato da qualcuno poco adatto a un matrimonio. "Volevo informare e tranquillizzare tutti gli esperti di moda che mi leggono che da galateo, dopo le 16 per un matrimonio in tight, l'abito nero è assolutamente idoneo" ha scritto nel post su Instagram, dove ha condiviso una carrellata di foto della giornata. E dove ha rinnovato i suoi auguri agli sposi: "Cara Francesca e caro Santo, vi voglio ringraziare per aver nutrito il mio cuore romantico con il vostro amore puro, luminoso, con i vostri baci, i vostri sguardi complici, il vostro vissuto. Tutti possono amare ed essere amati e voi ieri ce l'avete ricordato. Quanta emozione. Eravate raggianti e noi vi vogliamo tanto tanto tanto bene! Evviva gli sposi".

Il post di Michelle Hunziker