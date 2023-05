Michelle Hunziker parla dell'intimità tra Aurora e Goffredo: "Andavano liberi, il figlio è arrivato subito"

Michelle Hunziker ha avuto sua figlia Aurora quando aveva 20 anni. Due anni dopo la nascita della figlia lei e Eros Ramazzotti si sono sposati. Michelle ha sempre dichiarato di essere felicissima di aver avuto una figlia da giovane e così quando lei aveva 40 anni e Aurora 20 le disse di sbrigarsi a diventare mamma, ma lei rispose "che non ci pensava proprio". Non a 20, ma a 26 anni Auri è però diventata mamma del piccolo Cesare. Una gioia enorme che ha sconvolto la vita di Michelle che da sempre desiderava un maschietto.

"Ora sono fiera di essere nonna e faccio la nonna. Quando ho in braccio Cesare gli dico: 'Amore della nonna', con gli altri mi piace anche 'mamma al cubo'. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età", ha raccontato Michelle al settimanale F. E della gioia dell'essere diventata nonna Michelle ha spesso parlato anche sui social e aveva lanciato anche un appello a tutti i nonni e le nonne giovani d'Italia invitandoli a non vergognarsi a farsi chiamare 'nonni' anche se sono under 50.

Michelle ha poi parlato di quando Aurora le ha detto di essere incinta: "Eravamo in Sardegna insieme. Sapevo che andavano liberi ma non credevamo sarebbe arrivato così presto. Poi un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l’urlo: 'Mamma!'. Ho capito subito!". Se Aurora avesse scelto di non tenere il bambino lei come l'avrebbe presa? "In generale sono pro vita e penso che una persona debba prendersi le proprie responsabilità, ma ogni storia è diversa e va rispettata. Resterei in ogni caso vicina a mia figlia".

Michelle single e felice

Da Silvia Toffanin a Verissimo Michelle parlò della sua vita privata affermando di essere felicemente single e di potersi godere totalmente i cambiamenti di questi ultimi mesi. Ai gossip che nell'ultimo anno hanno riguardato i suoi due ex, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, risponde una volta per tutte: "Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso Trussardi o Eros Ramazzotti i giornali scrivono: 'Ritorno di fiamma'. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre. Conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe”.