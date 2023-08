Michelle Hunziker e Aurora cantano al piccolo Cesare: l'emozionante video

Queste vacanze in Sardegna per Michelle Hunziker sono state rigenerative. Con lei c'erano le figlie, il nipote, il genero e poi il fratello ai Michelle con la sua famiglia e anche i due migliori amici di Aurora (Tommaso Zorzi e Sara Daniele che si sono dati il cambio).

In queste settimane la conduttrice ha spesso mostrato alcuni momenti in famiglia, i suoi allenamenti e anche la bellezza del mare di Sardegna, poche ore fa però ha pubblicato un video nel quale ha riassunto i momenti più significativi di questi giorni. La prima parte è dedicata a lei e Aurora che cantano la canzone Stand By Me di Ben E. King al piccolo Cesare Augusto. Un momento dolcissimo che probabilmente è stato ripreso da Goffredo Cerza, il papà del bimbo.

Che Aurora Ramazzotti ami cantare non è un mistero, anzi, in uno dei due concerti a Taormina del padre Eros lei è salita sul palco e i due hanno duettato su L'aurora, il brano che lui ha scritto per lei. E poi qualche settimana fa aveva cantato insieme a Zorzi per dare il buongiorno al figlio.

Riguardo alla carriera di cantante, in passato Aurora aveva spiegato di essere stata scoraggiata dal padre a seguire le sue orme in quanto il mondo dello spettacolo con i figli d'arte sa essere particolarmente cattivo, ma Eros in una recente intervista ha svelato che nel caso in cui la figlia decidesse di intraprendere la carriera musicale lui la aiuterebbe con il suo primo disco. Chissà se questi piccoli video, in cui lei canta, pubblicati sui social siano un'anticipazione di quello che accadrà...

Nel filmato pubblicato da Michelle si vedono poi altri momenti condivisi con le figlie, le gite in barca, gli allenamenti e anche i tuffi in mare: un video che non può non far sorridere.