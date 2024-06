Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in costume, la risposta a una follower è da applausi

Un fine settimana tutto per loro. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono alle Eolie per il matrimonio di Diletta Leotta - che sposerà oggi, 22 giugno, Loris Karius - e si godono il primo weekend estivo. "Weekendino io e te. Festeggiando Diletta, Loris e Aria" scrive la conduttrice su Instagram, dove pubblica due foto insieme alla figlia, in barca, al largo di Lipari.

Bikini per Michelle, costume intero sgambatissimo e aperto sui fianchi per Aurora, che ha lasciato il piccolo Cesare a Milano con il compagno Goffredo Cerza e per due giorni farà la figlia a tempo pieno. Insieme sono bellissime, ma c'è ancora chi si ostina a fare paragoni fisici, sottolineando la perfetta forma della conduttrice svizzera.

Confronto pesante, che in passato ha fatto molto soffrire Aurora, come ha raccontato in più di un'occasione. La 27enne però si è lasciata quei pensieri alle spalle e oggi riesce a sorridere davanti agli apprezzamenti nei confronti della mamma, come fa con una follower. "Il fisico di Michelle my Roman Empire" ha scritto una donna, citando un moderno modo di dire che significa "qualcosa a cui penso sempre", una sorta di ossessione. La risposta di Aurora è da applausi: "Anche mine" (anche il mio). Un'autoironia potente che mette a tacere tutto, soprattutto chi pensa ancora di ferirla in questo modo ed è talmente piccolo da fare paragoni del genere.