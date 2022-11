Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, lo scatto mamma-figlia conquista tutti: "Meravigliose"

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono concesse un pomeriggio di coccole e chiacchiere mamma-figlia, un po' di quality time per godersi appieno le gioie del presente e progettare un futuro che le vedrà tra qualche mese diventare nonna e mamma per la prima volta. Le due donne, infatti, stanno per vivere un grande cambiamento che, con la nascita del primo bimbo di Aurora, che sarà un maschietto come svelato nel gender reveal party, stravolgerà per sempre la loro vita e il loro ruolo all'interno di una famiglia allargata come quella di cui fanno parte.

Con uno scatto dolcissimo che le ritrae insieme, senza trucco e più felici che mai, Michelle e Aurora hanno scaldato il cuore di tutti e conquistato tantissime persone che, alla vista di una foto che vede una figlia incinta affidarsi all'amore e all'esperienza di una madre, non hanno che potuto apprezzare questo bellissimo quadretto familiare.

E se solitamente, Aurora, viene sommersa di critiche, adesso, sembra che tutti riescano a guardarla per quello che è nel profondo, e cioè una giovane ragazza emozionata e anche un po' spaventata di diventare mamma per la prima volta.

"Questa ragazza è cresciuta con dei valori stupendi, quasi ormai rari", le scrive qualcuno su Instagram, "Meravigliose, ha commentato, invece, qualcun altro e c'è anche chi le ha definite: "Bellezze naturali sia dentro che fuori" o chi ha sottolineato quanto Aurora sia una "ragazza educata, profonda, sensibile e intelligente". Sembra proprio ci volesse una gravidanza per eliminare tutto l'odio accumulato, da anni, nei suoi confronti.