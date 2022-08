"Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti viste acquistare un test di gravidanza"

Le vacanze in Sardegna di Michelle Hunziker con le figlie sono state ampiamente raccontate sui social sia da Michelle sia da Aurora. A svelare un particolare interessante, ma al momento non commentato nè da Hunziker nè da Ramazzotti, è stato il settimanale Chi. Secondo il magazine Aurora e Michelle sarebbero state viste "in una farmacia mentre compravano un testi di gravidanza". L'acquisto sarebbe stato fatto durante le vacanze in Sardegna che la mamma e le figlie, oltre ad Auri erano presenti anche Celeste e Sole, si sono regalate tra le acque cristalline dell'isola.

Una vera e propria bomba che porta ad una sola domanda "per chi sarà stato il test? Sarà servito alla mamma o alla figlia?". Entrambe al momento sono felicemente accompagnate, Michelle dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi ha una relazione, che ormai possiamo definire stabile, con Giovanni Angiolini; mentre Aurora da anni è fidanzata con Goffredo Cerza.

Non è la prima volta che girano voci intorno ad una possibile gravidanza di Michelle, già nel 2018 la conduttrice rispose alle illazioni mettendo un punto alla questione, ma mai prima d'ora era uscita la notizia dell'acquisto di un test di gravidanza (che potrebbe non essere veritiero) e il fatto che in farmacia sarebbero state avvistate insieme lascia spazio all'immaginazione. Dovremo aspettare una smentita, o una conferma, o chissà magari una foto rivelatrice tra qualche settimana.