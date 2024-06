Michelle Hunziker e Aurora in aeroporto, una signora le riconosce: la loro reazione, il video

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono partite per un viaggio madre-figlia. Da tempo le due non facevano una vacanza in solitaria e così impegni e figli permettendo (le sorelle di Aurora hanno 10 e 9 anni, mentre Cesare, il figlio che la 27enne ha avuto con Goffredo Cerza, ha poco più di un anno). "Io e mamma in partenza per un weekend insieme dopo non so quanti anni", ha scritto Aurora in una storia che le ritrae dentro l'aeroporto e in cui la madre si copriva il volto, forse per non farsi riconoscere, con un giacchetto.

E proprio dal profilo Instagram dell'influencer scopriamo che però le due sono state riconosciute davvero da una signora. Si stavano scattando una foto mentre erano sedute ad aspettare l'apertura del gate e proprio in quel momento la donna si ferma di fronte a loro e inizia a parlare. "La signora molto tenera voleva fare amicizia", ha commentato Ramazzotti. Il momento è stato ripreso da Aurora con il telefono e in sottofondo si sente la voce della signora che domanda loro: "Come va?". "Bene lei?", risponde Hunziker e il video si interrompe.