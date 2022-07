Incontrano Michelle e Aurora in spiaggia: com'è la conduttrice oltre i riflettori

Sentiamo spesso parlare di capricci da star, di celebrità integerrime ed algide che non concedono selfie né tempo ai passanti, ma non è il caso di Michelle Hunziker, tanto meno di sua figlia Aurora. In queste settimane la conduttrice e la figlia sono state pizzicate da una ragazza su TikTok e si sono dimostrate particolarmente disponibili con lei e con la zia - che spiegano di essere vere e proprio fan - tanto che il siparietto è diventato virale sulla piattaforma cinese.

Nella clip, vediamo la ragazza immortalare Michelle mentre esce dall'acqua e, subito dopo, essere "placcata" da un ragazzo che gli chiede se è disponibile per un selfie. Di tutta risposta, Michelle sfodera il suo miglior sorriso, sposta gli occhiali da sole e si lascia fotografare. Poi la conduttrice si allontana per tornare al lettino che ha preso insieme alla sua primogenita Aurora, avuta dall'ex marito Eros Ramazzotti. Una volta uscite dall'acqua, è poi la volta di Aurora, che viene ripresa in un videoselfie dalla stessa ragazza. La figlia d'arte 19enne non smentisce l'autoironia grazie a cui è diventata famosa e si ferma a scherzare con lei dell'abbronzatura. I video, immortalati in Sardegna, raggiungono su TikTok oltre mezzo milione di visualizzazioni.

Ma che ci facevano Michelle e Aurora in Sardegna? La risposta potrebbe essere presto detta. Di queste terre è originario Giovanni Angiolini, chirurgo di professione e nuovo compagno della presentatrice svizzera dopo l'addio all'ex marito Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le figlie Celeste e Sole. E proprio qui, del resto, lei stessa si è immortalata lo scorso weekend, quando sarebbero avvenute le "presentazioni in famiglia" tra le bambine e il nuovo fidanzato di mamma.