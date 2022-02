Nei panni di Tomaso Trussardi mentre Michelle baciava Eros

Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi

Ok, bello tutto. Bella Michelle che si emoziona mentre canta che più bella cosa di lei non c’è nemmeno dopo 20 anni. Bello Eros che la accoglie tra le sue braccia anche se poi dice che quelli che ricamano sul loro ritorno di fiamma "non si fanno i caz*i loro". Carina pure Aurora che celebra la reunion di mamma e papà fino a un mese fa segregati nei compartimenti stagni di una vita divorziatissima e adesso se li trova protagonisti di un film… ehm, di uno show pensato per quello stesso pubblico che "non si fa i caz*i suoi".

Bello, bello, tutto perfetto, evviva l’amore tra ex che non si fanno la guerra.

Ma in tutto ciò, Tomaso Trussardi? Dov’era? Che pensava? Che razza di riflessioni gli saranno piombate in testa come tegole di cemento armato mentre sguardi indugiavano e guance arrossivano al fuoco nel fuoco riacceso?

Nel silenzio della lettura alzi la mano metaforicamente chi ieri, durante il momento più svenevole che tv commerciale potesse produrre negli ultimi tempi, non abbia rivolto una riflessione sull’imprenditore fino a poco più di un mese fa legittimo consorte della conduttrice che nello show egoriferito brindava alla riconciliazione mediatica con il cantante che le fu marito prima di lui.

Perché le voci sulla crisi, la smentita delle voci sulla crisi, la conferma della crisi e le dichiarazioni sulla crisi seguenti all’annuncio della decisione "di modificare il progetto di vita" dopo 10 anni e due figlie, si sono susseguite troppo di recente. Nell’arco di questo ultimo mese o poco più, praticamente. E per quanto il quadretto con gli Al Bano e Romina del 2022 che si ritrovano complici sul palco sia pieno di ecumenico volemose bene, un pensierino -ino -ino in coloro che sono stati aggiornati sulla vicenda sentimentale dai media e dai social è andato pure "all’uomo talmente bello che ti risposerei" durante il Festival di Sanremo del 2018, e ora totalmente innominato in uno studio votato all’autocelebrazione.

Impossible (quello sì) sapere su cosa ragionasse e quali fossero le considerazioni che Tomaso maturava ieri mentre Canale 5 trasmetteva il dopo Trussardi della sua ex Michelle. Ma il fatto che qualcuno abbia fantasticato sul suo stato d’animo in quel preciso momento è reale almeno quanto il consiglio che, qualche settimana fa, nero su bianco, mandava a Eros: "Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”". E davanti a un monito così platealmente disatteso, davanti alla glorificazione di un sentimento descritto da Eros e Michelle come amicizia suggellata da labbra congiunte dopo vent’anni, mettersi nei panni di Tomaso viene facile. E pure avvertire un certo disagio, la verità. Nonostante i panni siano Trussardi ®.

E no, non è questione di "farsi i caz*i loro". In tv è stata trasmessa l’appendice di una storia d’amore che magari è vero che "com’è cominciata io non saprei" nemmeno adesso, ma come sta andando avanti sì: in onda il mercoledì, in prima serata su Canale 5.

EROS RAMAZZOTTI DEDICA NUOVAMENTE PIÙ BELLA COSA A MICHELLE HUNZIKER DAVANTI TUTTA ITALIA, NON È UN'ESERCITAZIONE #MichelleImpossible pic.twitter.com/bP1AAq2NSR — Meredith&DerekShepherd|| Kerem's friend 🤘😎🥃 (@karevismysun) February 16, 2022