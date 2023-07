Michelle Hunziker affitta una barca di lusso per il weekend: le foto con famiglia e amici

È un'estate da sogno per Michelle Hunziker. Quel che è certo è che la conduttrice non può desiderare di più: mentre la via professionale prosegue a gonfie vele, col suo show "Michelle Impossible" che è stato rinnovato anche per la prossima stagione di Canale 5, anche quella familiare è piena d'amore, grazie all'arrivo del primo nipotino Cesare Augusto nato a marzo. E così la conduttrice decide di festeggiare un momento così speciale concedendosi una bellissima vacanza in Sardegna, con tanto di gita su una barca super luxury. Sulla barca - le cui immagini sono state condivise su Instagram proprio dalla presentatrice d'origine svizzera - c'è la figlia Aurora, diventata mamma appunto a marzo, ma anche Graziella Lopedota, storica agente di Michelle, suo braccio destro. L'allegra brigata è salpata questa mattina dalla Sardegna, pronta a godersi qualche ora nell'azzurro del mare, al riparo dai riflettori.