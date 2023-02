Michelle Hunziker, il siparietto con la cagnolina Lilly è tenerissimo: "Ti dichiaro in arresto"

Michelle Hunziker sa sempre come strappare una risata al suo pubblico. E se solitamente lo fa attraverso lo schermo di una tv, questa volta ha deciso di farlo via social dove è stata protagonista di un siparietto insieme alla sua cagnolina Lilly, a cui è affezionatissima, davvero divertente. Michelle, infatti, che ha adottato la piccola Lilly, un esemplare di chihuahua dal pelo marrone, proprio quest'estate, allargando la sua famiglia a quattro zampe, oggi ha scaldato il cuore di tutti con uno sketch insieme alla cagnolina che, Michelle, ha letteralmente dichiarato in arresto per i suoi "atti vandalici in casa".

Nel video in questione, pubblicato dalla presentatrice e mamma di Aurora Ramazzotti nelle sue storie Instagram, si vede Michelle inquadrare Lilly Junior, distesa sul divano rilassatissima e descrivere la scena come se fosse la puntata di una serie mistery: "Lilly Hunziker un'ora prima dell'arresto" è la prima scena, rigorosamente al rallentatore e in bianco e nero. Poi arriva la cosiddetta dichiarazione d'arresto: "Ti dichiaro in arresto perché hai rubato l'ossino di Odino e hai compiuto degli atti vandalici in questa casa, tutti gli zoccoli rosicchiati da questo essere che scodinzola ti dichiaro in arresto". E sul video, la 46enne, scrive: "Non mi sembra preoccupata dell'imminente arresto". Dopotutto la cagnolina continua a scodinzolare con il suo ossicino in bocca ed è semplicemente un amore.

Così, con una scenda di vita quotidiana, Michelle, ancora una volta, si è dimostrata una donna ironica e amante degli animali e sembra proprio non riesca a stare neanche un minuto senza la sua Lilly anche se in casa combina un bel po' di guai.