Michelle Hunziker stravolge il suo look: "I capelli più corti che abbia mai avuto"

Sarà che la nuova edizione del suo show Michelle Impossibile è alle porte, sarà che tra pochi mesi diventerà nonna all'età di soli 46 anni e sarà che la sua relazione con Tomaso Trussardi non ha avuto un lieto fine ma Michelle Hunziker aveva proprio bisogno di un colpo di testa, o meglio, di darci un taglio. Ed è stato proprio quello che la conduttrice e showgirl ha deciso di fare tagliando, oltre ai rami secchi della sua vita, anche i suoi lunghissimi capelli biondi con un taglio cortissimo che ha letteralmente cambiato il suo look.

Michelle Hunziker, infatti, si è fiondata dalla sua parrucchiera di fiducia per farsi fare quello che lei stessa ha definito: "il taglio più corto che abbia mai avuto negli ultimi trent'anni della vita". Una decisione importante e drastica per una donna che, finora, non aveva mai stravolto il suo look più di tanto lasciando sempre intatta la sua biondissima e lunghissima chioma. Questa volta, però, la Hunziker ha voluto prendere una decisione un po' più rischiosa e farsi fare un caschetto super corto che possa essere in linea con tutta la grinta che si sente addosso in questo momento e sembra proprio che il risultato l'abbia soddisfatta particolarmente.

Felice, infatti, Michelle ha subito sfoggiato il suo nuovo taglio su Instagram e oltre a lei, anche i suoi numerosissimi fan sembrano aver apprezzato la scelta della mamma di Aurora Ramazzotti di dare più freschezza ai suoi capelli nonostante qualche piccola critica non sia mancata. Ma, alla fine, la bellezza di Michelle è talmente disarmante da potersi permettere qualsiasi tipo di taglio, anche i più azzardati e, come sottolinea un fan: "Michelle, anche con un sacchetto di verdura in testa saresti bellissima".