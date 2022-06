Michelle Hunziker, via il reggiseno in spiaggia a Capri: foto

Mentre l'ex marito Tomaso Trussardi porta le figlia in vacanza a Venezia, Michelle Hunziker si gode qualche giorno di relax al largo di Capri insieme alle amiche. Momenti in barca immortalati via Instagram, compreso uno scatto super sexy in cui la conduttrice si inquadra in topless di fronte ad una suggestiva scogliera.

Tra vino, buon cibo e bagni in mare, c'è spazio per qualche fotografia da scattare sullo sfondo dei faraglioni dell'isola. "Dove ci sono i vulcani, la terra, a mio parere sprigiona un’energia molto potente", scrive Michelle, 45 anni, che si immortala mentre posa tenendosi tra le mani il seno. "Mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento perpetuo, i punti dove l’acqua si scalda notevolmente mi cullano e mi riportano in uno stato di equilibrio bellissimo. La natura è meravigliosa…". Ed anche lei è meravigliosa, nella fotografia immortalata da Graziella Lopedota, storica amica e manager della presentatrice.